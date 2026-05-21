Börse Frankfurt in Rot: DAX startet im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.

Am Donnerstag verbucht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,17 Prozent auf 24 694,18 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,023 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,182 Prozent auf 24 692,21 Punkte an der Kurstafel, nach 24 737,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 685,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 729,56 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 3,61 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 21.04.2026, stand der DAX noch bei 24 270,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, mit 25 260,69 Punkten bewertet. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, bei 24 122,40 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,631 Prozent aufwärts. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Porsche Automobil (+ 1,33 Prozent auf 31,99 EUR), QIAGEN (+ 1,27 Prozent auf 30,29 EUR), Merck (+ 0,94 Prozent auf 123,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,93 Prozent auf 88,74 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,91 Prozent auf 34,54 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Brenntag SE (-3,74 Prozent auf 56,62 EUR), Commerzbank (-2,93 Prozent auf 36,06 EUR), Airbus SE (-2,12 Prozent auf 169,76 EUR), RWE (-0,99 Prozent auf 56,06 EUR) und Bayer (-0,59 Prozent auf 39,00 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 297 590 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 195,749 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at