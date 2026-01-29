Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge

Am Donnerstagnachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag tendiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,98 Prozent schwächer bei 24 579,96 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,133 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,505 Prozent auf 24 697,38 Punkte an der Kurstafel, nach 24 822,79 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 758,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 24 503,15 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,25 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, lag der DAX noch bei 24 351,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 124,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, notierte der DAX bei 21 637,53 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,166 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 349,54 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Siemens (+ 4,13 Prozent auf 261,25 EUR), Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 147,45 EUR), GEA (+ 2,27) Prozent auf 60,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,85 Prozent auf 104,75 EUR) und RWE (+ 1,36 Prozent auf 53,66 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen SAP SE (-15,04 Prozent auf 166,64 EUR), Infineon (-2,79 Prozent auf 42,21 EUR), Symrise (-2,34 Prozent auf 70,80 EUR), Fresenius SE (-1,83 Prozent auf 46,78 EUR) und Rheinmetall (-1,54 Prozent auf 1 816,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 10 748 690 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 222,640 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at