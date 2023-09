Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht Verluste

Am Donnerstag gibt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,04 Prozent auf 15 617,84 Punkte nach. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,563 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,828 Prozent schwächer bei 15 650,98 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15 781,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 15 611,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 696,66 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,52 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 21.08.2023, bei 15 603,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.06.2023, lag der DAX-Kurs bei 16 023,13 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 21.09.2022, einen Wert von 12 767,15 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 11,01 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 16 528,97 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Hannover Rück (+ 0,52 Prozent auf 213,00 EUR), Covestro (+ 0,15 Prozent auf 51,98 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,11 Prozent auf 45,88 EUR), Merck (+ 0,09 Prozent auf 160,55 EUR) und Fresenius SE (+ 0,06 Prozent auf 31,13 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Sartorius vz (-3,75 Prozent auf 320,50 EUR), Porsche (-2,92 Prozent auf 91,88 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-2,91 Prozent auf 125,92 EUR), Zalando (-2,74 Prozent auf 23,47 EUR) und Siemens Energy (-2,50 Prozent auf 12,31 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 140 093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 147,172 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

