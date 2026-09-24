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DAX-Marktbericht 24.09.2026 09:31:05

Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Der DAX gibt am vierten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:14 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,27 Prozent auf 25 341,41 Punkte zurück. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,125 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,581 Prozent leichter bei 25 263,11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 410,63 Punkten am Vortag.

Bei 25 341,79 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 263,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,588 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26 106,60 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 24 740,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 666,81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,27 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Henkel vz (+ 1,45 Prozent auf 75,34 EUR), Zalando (+ 1,43 Prozent auf 22,67 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,07 Prozent auf 367,60 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 27,10 EUR) und Symrise (+ 0,71 Prozent auf 93,08 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil BMW (-2,56 Prozent auf 56,40 EUR), Rheinmetall (-2,52 Prozent auf 999,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,78 Prozent auf 71,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,57 Prozent auf 41,45 EUR) und Infineon (-1,13 Prozent auf 57,91 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BMW-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 340 266 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 210,434 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,63 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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