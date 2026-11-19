Beim DAX stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,13 Prozent auf 25 702,51 Punkte an der DAX-Kurstafel. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,157 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,586 Prozent auf 25 887,09 Punkte an der Kurstafel, nach 25 736,24 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 666,65 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25 945,52 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 4,00 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25 319,77 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bewegte sich der DAX bei 26 091,33 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 19.11.2025, mit 23 162,92 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,74 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 27 001,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 2,57 Prozent auf 50,47 EUR), Siemens Energy (+ 2,46 Prozent auf 129,78 EUR), Siemens (+ 1,69 Prozent auf 270,50 EUR), Deutsche Bank (+ 1,67 Prozent auf 30,50 EUR) und Commerzbank (+ 1,01 Prozent auf 38,09 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen SAP SE (-3,21 Prozent auf 187,70 EUR), Henkel vz (-2,82 Prozent auf 85,38 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,57 Prozent auf 37,57 EUR), Fresenius SE (-1,78 Prozent auf 52,48 EUR) und Symrise (-1,60 Prozent auf 94,54 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 203 493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 227,492 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,67 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at