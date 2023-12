Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich leichter

Aktuell legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag tendiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,13 Prozent schwächer bei 16 772,39 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,686 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,170 Prozent höher bei 16 823,01 Punkten in den Handel, nach 16 794,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 16 837,18 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 761,72 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, einen Stand von 15 234,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 715,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2022, verzeichnete der DAX einen Wert von 14 306,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 19,21 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 16 837,18 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Beiersdorf (+ 1,20 Prozent auf 134,80 EUR), Hannover Rück (+ 1,09 Prozent auf 222,80 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,89 Prozent auf 79,34 EUR), Daimler Truck (+ 0,83 Prozent auf 32,70 EUR) und Henkel vz (+ 0,79 Prozent auf 73,70 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen MTU Aero Engines (-2,66 Prozent auf 181,00 EUR), Merck (-2,41 Prozent auf 137,75 EUR), Siemens Energy (-2,39 Prozent auf 10,82 EUR), Commerzbank (-1,27 Prozent auf 10,91 EUR) und Covestro (-0,95 Prozent auf 50,20 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 789 246 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 173,326 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at