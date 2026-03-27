Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Der DAX setzt am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag verbucht der DAX um 09:14 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,28 Prozent auf 22 548,87 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,961 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,000 Prozent leichter bei 22 612,93 Punkten in den Handel, nach 22 612,97 Punkten am Vortag.

Bei 22 539,40 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 22 631,76 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 2,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 284,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 340,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, lag der DAX noch bei 22 678,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 8,11 Prozent nach. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell SAP SE (+ 1,15 Prozent auf 146,30 EUR), Deutsche Börse (+ 1,09 Prozent auf 240,50 EUR), Scout24 (+ 0,87 Prozent auf 63,85 EUR), Bayer (+ 0,86 Prozent auf 38,61 EUR) und BASF (+ 0,63 Prozent auf 51,06 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Siemens Energy (-2,56 Prozent auf 146,35 EUR), Infineon (-1,52 Prozent auf 38,30 EUR), Siemens (-1,14 Prozent auf 207,35 EUR), Rheinmetall (-0,94 Prozent auf 1 422,50 EUR) und Continental (-0,83 Prozent auf 59,68 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 289 941 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 168,875 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at