Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX aktuell 27.03.2026 09:31:19

Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Der DAX setzt am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag verbucht der DAX um 09:14 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,28 Prozent auf 22 548,87 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,961 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,000 Prozent leichter bei 22 612,93 Punkten in den Handel, nach 22 612,97 Punkten am Vortag.

Bei 22 539,40 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 22 631,76 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 2,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 284,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 340,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, lag der DAX noch bei 22 678,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 8,11 Prozent nach. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell SAP SE (+ 1,15 Prozent auf 146,30 EUR), Deutsche Börse (+ 1,09 Prozent auf 240,50 EUR), Scout24 (+ 0,87 Prozent auf 63,85 EUR), Bayer (+ 0,86 Prozent auf 38,61 EUR) und BASF (+ 0,63 Prozent auf 51,06 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Siemens Energy (-2,56 Prozent auf 146,35 EUR), Infineon (-1,52 Prozent auf 38,30 EUR), Siemens (-1,14 Prozent auf 207,35 EUR), Rheinmetall (-0,94 Prozent auf 1 422,50 EUR) und Continental (-0,83 Prozent auf 59,68 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 289 941 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 168,875 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

mehr Analysen
26.03.26 BASF Neutral UBS AG
25.03.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 BASF Kaufen DZ BANK
24.03.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
06.03.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 131,45 -1,79% adidas
BASF 51,04 0,99% BASF
Bayer 37,82 -1,02% Bayer
Continental AG 59,48 -0,83% Continental AG
Deutsche Börse AG 238,20 0,08% Deutsche Börse AG
Infineon AG 37,08 -4,17% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 30,96 -0,39% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 368,50 -4,00% Rheinmetall AG
SAP SE 142,12 -2,66% SAP SE
Scout24 63,00 -0,71% Scout24
Siemens AG 203,05 -3,15% Siemens AG
Siemens Energy AG 142,85 -5,02% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 86,04 -0,92% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 22 300,75 -1,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.03.26 KW 13: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen