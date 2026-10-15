SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|DAX-Performance im Fokus
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15.10.2026 09:28:51
Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Handelsstart in Rot
Am Donnerstag tendiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,40 Prozent schwächer bei 25 196,31 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,097 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,607 Prozent auf 25 145,07 Punkte an der Kurstafel, nach 25 298,61 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 133,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 224,29 Punkten.
DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 0,042 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der DAX einen Stand von 25 402,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bewegte sich der DAX bei 24 999,53 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 24 181,37 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26 618,74 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 3,01 Prozent auf 26,04 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,47 Prozent auf 546,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,43 Prozent auf 39,26 EUR), Hannover Rück (+ 2,31 Prozent auf 274,60 EUR) und Henkel vz (+ 2,20 Prozent auf 78,94 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Infineon (-9,41 Prozent auf 50,14 EUR), Siemens Energy (-7,81 Prozent auf 124,72 EUR), HOCHTIEF (-3,46 Prozent auf 368,80 EUR), Siemens (-2,74 Prozent auf 267,50 EUR) und Continental (-0,91 Prozent auf 69,46 EUR).
Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 528 764 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 227,701 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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