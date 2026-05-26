Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

Der DAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag bewegt sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,20 Prozent leichter bei 25 337,97 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,059 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,116 Prozent schwächer bei 25 359,75 Punkten, nach 25 389,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 299,06 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 361,64 Zählern.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 24 128,98 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 26.02.2026, mit 25 289,02 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, lag der DAX noch bei 24 027,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Bank (+ 0,65 Prozent auf 29,47 EUR), Deutsche Börse (+ 0,62 Prozent auf 258,10 EUR), Allianz (+ 0,49 Prozent auf 392,90 EUR), EON SE (+ 0,38 Prozent auf 18,51 EUR) und BASF (+ 0,27 Prozent auf 51,49 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Merck (-1,50 Prozent auf 128,05 EUR), Infineon (-1,12 Prozent auf 75,87 EUR), Scout24 (-1,04 Prozent auf 71,55 EUR), MTU Aero Engines (-0,83 Prozent auf 311,50 EUR) und Bayer (-0,76 Prozent auf 38,12 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 299 857 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 204,744 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at