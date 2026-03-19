Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,44 Prozent auf 23 164,94 Punkte an der DAX-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,026 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,45 Prozent auf 23 160,58 Punkte an der Kurstafel, nach 23 502,25 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 23 175,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 120,47 Punkten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 1,34 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wies der DAX 25 043,57 Punkte auf. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, bei 24 288,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 288,06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 5,60 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 927,55 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,53 Prozent auf 1 630,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,44 Prozent auf 250,00 EUR), Hannover Rück (+ 0,37 Prozent auf 268,40 EUR), RWE (+ 0,35 Prozent auf 58,16 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,07 Prozent auf 538,20 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Vonovia SE (-6,87 Prozent auf 22,90 EUR), Siemens Energy (-3,71 Prozent auf 146,45 EUR), Zalando (-3,02 Prozent auf 22,83 EUR), Infineon (-2,96 Prozent auf 38,79 EUR) und Continental (-2,56 Prozent auf 60,22 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 688 996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 188,490 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7,18 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at