Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start des Montagshandels in der Verlustzone

Der DAX gibt seine Gewinne vom Vortag am ersten Tag der Woche wieder ab.

Um 09:12 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,64 Prozent tiefer bei 23 684,40 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,055 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,443 Prozent auf 23 731,29 Punkte an der Kurstafel, nach 23 836,79 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23 674,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 734,20 Punkten lag.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 958,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 037,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 19 626,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 18,28 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 24 771,34 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,38 Prozent auf 58,38 EUR), Commerzbank (+ 0,35 Prozent auf 34,00 EUR), Merck (+ 0,26 Prozent auf 116,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,14 Prozent auf 27,80 EUR) und Bayer (+ 0,07 Prozent auf 30,51 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Rheinmetall (-2,60 Prozent auf 1 442,00 EUR), Airbus SE (-2,47 Prozent auf 199,60 EUR), Zalando (-1,64 Prozent auf 22,82 EUR), MTU Aero Engines (-1,53 Prozent auf 346,90 EUR) und Siemens (-1,16 Prozent auf 225,65 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 217 210 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 237,453 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

2025 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,06 Prozent bei der BASF-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at