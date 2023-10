Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start in der Verlustzone

Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,32 Prozent schwächer bei 15 373,66 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,552 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,368 Prozent auf 15 366,78 Punkte an der Kurstafel, nach 15 423,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 377,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 361,74 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 1,52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 800,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 790,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, wies der DAX einen Wert von 12 220,25 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 9,27 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 976,44 Punkte.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1,49 Prozent auf 258,40 EUR), QIAGEN (+ 1,21 Prozent auf 38,54 EUR), Merck (+ 0,83 Prozent auf 158,35 EUR), Daimler Truck (+ 0,51 Prozent auf 31,48 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,39 Prozent auf 20,56 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Fresenius SE (-11,74 Prozent auf 24,43 EUR), Zalando (-1,81 Prozent auf 22,24 EUR), adidas (-1,13 Prozent auf 167,94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,85 Prozent auf 38,86 EUR) und Infineon (-0,85 Prozent auf 32,65 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Fresenius SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 216 246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 142,984 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at