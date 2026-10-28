Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|XETRA-Handel im Fokus
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28.10.2026 09:28:38
Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone
Um 09:26 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent tiefer bei 25 554,00 Punkten.
Bei 25 489,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 618,00 Punkten den höchsten Stand markierte.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25 498,00 Punkte. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 25 517,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 242,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,02 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Bank (+ 3,39 Prozent auf 29,86 EUR), Siemens Energy (+ 1,17 Prozent auf 130,08 EUR), Merck (+ 1,04 Prozent auf 146,00 EUR), BASF (+ 0,59 Prozent auf 52,43 EUR) und Commerzbank (+ 0,50 Prozent auf 37,89 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Symrise (-7,81 Prozent auf 92,24 EUR), Heidelberg Materials (-0,91 Prozent auf 147,05 EUR), Henkel vz (-0,85 Prozent auf 77,20 EUR), Beiersdorf (-0,72 Prozent auf 79,76 EUR) und Bayer (-0,72 Prozent auf 45,82 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 717 008 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 240,645 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,70 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|53,37
|1,64%
|Bayer
|47,21
|2,81%
|Beiersdorf AG
|81,30
|0,57%
|Commerzbank
|38,66
|2,14%
|Deutsche Bank AG
|31,32
|4,16%
|Heidelberg Materials
|151,70
|3,13%
|Henkel KGaA Vz.
|78,52
|1,08%
|Merck KGaA
|150,60
|3,36%
|SAP SE
|208,50
|3,09%
|Siemens Energy AG
|137,60
|6,60%
|Symrise AG
|92,14
|2,54%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|70,34
|2,03%
|Vonovia SE
|15,99
|-1,84%
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|L&S DAX Indikation
|26 080,00
|1,42%
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