Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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XETRA-Handel im Fokus 28.10.2026 09:28:38

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Der LUS-DAX bewegt sich am Mittwochmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:26 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent tiefer bei 25 554,00 Punkten.

Bei 25 489,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 618,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25 498,00 Punkte. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 25 517,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 242,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,02 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Bank (+ 3,39 Prozent auf 29,86 EUR), Siemens Energy (+ 1,17 Prozent auf 130,08 EUR), Merck (+ 1,04 Prozent auf 146,00 EUR), BASF (+ 0,59 Prozent auf 52,43 EUR) und Commerzbank (+ 0,50 Prozent auf 37,89 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Symrise (-7,81 Prozent auf 92,24 EUR), Heidelberg Materials (-0,91 Prozent auf 147,05 EUR), Henkel vz (-0,85 Prozent auf 77,20 EUR), Beiersdorf (-0,72 Prozent auf 79,76 EUR) und Bayer (-0,72 Prozent auf 45,82 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 717 008 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 240,645 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,70 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

BASF 53,37 1,64% BASF
Bayer 47,21 2,81% Bayer
Beiersdorf AG 81,30 0,57% Beiersdorf AG
Commerzbank 38,66 2,14% Commerzbank
Deutsche Bank AG 31,32 4,16% Deutsche Bank AG
Heidelberg Materials 151,70 3,13% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 78,52 1,08% Henkel KGaA Vz.
Merck KGaA 150,60 3,36% Merck KGaA
SAP SE 208,50 3,09% SAP SE
Siemens Energy AG 137,60 6,60% Siemens Energy AG
Symrise AG 92,14 2,54% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 70,34 2,03% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 15,99 -1,84% Vonovia SE

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