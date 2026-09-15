Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt am Dienstagmittag

Der LUS-DAX bewegt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,49 Prozent leichter bei 25 381,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 465,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 167,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 26 456,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 877,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 729,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,32 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26 616,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,04 Prozent auf 1 027,00 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,65 Prozent auf 333,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,88 Prozent auf 39,91 EUR), RWE (+ 0,80 Prozent auf 57,86 EUR) und Continental (+ 0,66 Prozent auf 70,06 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Brenntag SE (-2,32 Prozent auf 59,70 EUR), Deutsche Bank (-2,23 Prozent auf 33,39 EUR), BASF (-1,66 Prozent auf 51,51 EUR), Daimler Truck (-1,45 Prozent auf 43,40 EUR) und Vonovia SE (-1,17 Prozent auf 17,77 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 027 571 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 204,593 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at