Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Performance 16.02.2026 17:58:40

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Handelsende

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Handelsende

Der LUS-DAX sank schlussendlich.

Am Montag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,22 Prozent schwächer bei 24 823,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 789,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 018,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.01.2026, bei 25 311,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 23 849,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, stand der LUS-DAX bei 22 498,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,05 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. 24 214,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 3,07 Prozent auf 21,14 EUR), Airbus SE (+ 2,45 Prozent auf 197,12 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,30 Prozent auf 32,97 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,96 Prozent auf 192,15 EUR) und Commerzbank (+ 1,80 Prozent auf 32,74 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens (-6,41 Prozent auf 234,95 EUR), Brenntag SE (-2,13 Prozent auf 56,98 EUR), SAP SE (-1,96 Prozent auf 168,36 EUR), Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 215,20 EUR) und Merck (-1,25 Prozent auf 126,20 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7 421 191 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 195,885 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,33 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zalando

mehr Nachrichten

Analysen zu Zalando

mehr Analysen
10.02.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
09.02.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
03.02.26 Zalando Kaufen DZ BANK
26.01.26 Zalando Buy UBS AG
26.01.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,20 2,31% Airbus SE
Beiersdorf AG 105,65 -0,42% Beiersdorf AG
Brenntag SE 56,88 -2,23% Brenntag SE
Commerzbank 32,86 1,39% Commerzbank
Deutsche Börse AG 215,10 -1,65% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 32,90 2,30% Deutsche Telekom AG
Heidelberg Materials 192,70 2,36% Heidelberg Materials
Merck KGaA 125,95 -0,87% Merck KGaA
Porsche Automobil Holding SE 35,57 -0,56% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 168,14 -2,31% SAP SE
Siemens AG 235,80 -6,04% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,60 -0,15% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 20,96 2,04% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 825,00 -0,21%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen