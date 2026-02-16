Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|LUS-DAX-Performance
|
16.02.2026 17:58:40
Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Handelsende
Am Montag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,22 Prozent schwächer bei 24 823,50 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 789,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 018,00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.01.2026, bei 25 311,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 23 849,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, stand der LUS-DAX bei 22 498,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,05 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. 24 214,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 3,07 Prozent auf 21,14 EUR), Airbus SE (+ 2,45 Prozent auf 197,12 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,30 Prozent auf 32,97 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,96 Prozent auf 192,15 EUR) und Commerzbank (+ 1,80 Prozent auf 32,74 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens (-6,41 Prozent auf 234,95 EUR), Brenntag SE (-2,13 Prozent auf 56,98 EUR), SAP SE (-1,96 Prozent auf 168,36 EUR), Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 215,20 EUR) und Merck (-1,25 Prozent auf 126,20 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7 421 191 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 195,885 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,33 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Zalando
|10.02.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,20
|2,31%
|Beiersdorf AG
|105,65
|-0,42%
|Brenntag SE
|56,88
|-2,23%
|Commerzbank
|32,86
|1,39%
|Deutsche Börse AG
|215,10
|-1,65%
|Deutsche Telekom AG
|32,90
|2,30%
|Heidelberg Materials
|192,70
|2,36%
|Merck KGaA
|125,95
|-0,87%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,57
|-0,56%
|SAP SE
|168,14
|-2,31%
|Siemens AG
|235,80
|-6,04%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|102,60
|-0,15%
|Zalando
|20,96
|2,04%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 825,00
|-0,21%
