Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX zeigt sich heute leichter.

Um 15:56 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 2,53 Prozent auf 22 426,50 Punkte zurück.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 177,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 22 399,00 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wies der LUS-DAX 25 236,00 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 288,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, stand der LUS-DAX bei 22 966,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,71 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 22 399,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 2,74 Prozent auf 170,60 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 37,61 EUR), Brenntag SE (+ 0,73 Prozent auf 48,26 EUR), Continental (+ 0,70 Prozent auf 57,82 EUR) und Beiersdorf (+ 0,27 Prozent auf 73,04 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen SAP SE (-4,51 Prozent auf 152,78 EUR), Zalando (-3,92 Prozent auf 21,80 EUR), MTU Aero Engines (-3,44 Prozent auf 306,20 EUR), GEA (-2,52 Prozent auf 60,05 EUR) und Merck (-2,42 Prozent auf 104,75 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7 560 664 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 186,809 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,24 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at