Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|LUS-DAX-Marktbericht
|
15.04.2026 17:58:42
Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
Am Mittwoch schloss der LUS-DAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 24 053,50 Punkten ab.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 980,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 24 120,00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, mit 23 302,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 15.01.2026, einen Stand von 25 250,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, lag der LUS-DAX bei 21 247,00 Punkten.
Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,09 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 2,33 Prozent auf 57,96 EUR), SAP SE (+ 2,15 Prozent auf 146,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,92 Prozent auf 1 515,20 EUR), Zalando (+ 1,80 Prozent auf 22,57 EUR) und Scout24 (+ 1,67 Prozent auf 67,10 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,42 Prozent auf 38,69 EUR), Fresenius SE (-1,83 Prozent auf 44,03 EUR), BASF (-1,54 Prozent auf 52,90 EUR), Continental (-1,54 Prozent auf 63,94 EUR) und Heidelberg Materials (-1,37 Prozent auf 187,85 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 457 496 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 174,330 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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