Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Kursverlauf 05.06.2026 09:29:34

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

LUS-DAX-Handel am Morgen.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,17 Prozent leichter bei 24 862,50 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 906,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 801,50 Punkten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 455,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 815,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 212,00 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,21 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Scout24 (+ 2,42 Prozent auf 76,30 EUR), Hannover Rück (+ 1,07 Prozent auf 227,40 EUR), Symrise (+ 1,06 Prozent auf 76,62 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,98 Prozent auf 38,11 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,86 Prozent auf 445,00 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-5,01 Prozent auf 80,79 EUR), Siemens (-1,01 Prozent auf 269,30 EUR), Siemens Energy (-0,97 Prozent auf 157,94 EUR), Daimler Truck (-0,72 Prozent auf 41,57 EUR) und Vonovia SE (-0,53 Prozent auf 20,46 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 445 997 Aktien gehandelt. Mit 209,623 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Daimler Truck 41,45 0,00% Daimler Truck
Fresenius Medical Care (FMC) St. 38,14 0,00% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 228,00 0,00% Hannover Rück
Infineon AG 79,33 0,00% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 49,08 0,00% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 448,40 0,00% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 30,91 0,00% Porsche Automobil Holding SE
Scout24 77,90 0,00% Scout24
Siemens AG 269,60 0,00% Siemens AG
Siemens Energy AG 157,50 0,00% Siemens Energy AG
Symrise AG 76,78 0,00% Symrise AG
Vonovia SE 20,57 0,00% Vonovia SE

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