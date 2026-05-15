Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone

Letztendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,81 Prozent leichter bei 23 874,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 23 864,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 295,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 062,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 900,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 716,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 2,82 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 144,06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,03 Prozent auf 473,00 EUR), Henkel vz (+ 0,88 Prozent auf 64,28 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,62 Prozent auf 37,22 EUR) und Hannover Rück (+ 0,59 Prozent auf 237,40 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Heidelberg Materials (-7,16 Prozent auf 169,15 EUR), Siemens (-5,15 Prozent auf 259,60 EUR), MTU Aero Engines (-5,04 Prozent auf 273,10 EUR), Infineon (-4,23 Prozent auf 65,19 EUR) und Siemens Energy (-4,21 Prozent auf 169,54 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 472 576 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 203,372 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at