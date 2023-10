Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX letztendlich mit Abgaben

Heute legten Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich schloss der LUS-DAX am Montag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 15 126,50 Punkten.

Bei 15 202,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 077,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 15 735,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 636,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, wurde der LUS-DAX auf 12 228,00 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 7,62 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 869,50 Punkte.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 7,14 Prozent auf 250,50 EUR), adidas (+ 4,31 Prozent auf 166,10 EUR), EON SE (+ 1,45 Prozent auf 10,86 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,14 Prozent auf 20,32 EUR) und Siemens Energy (+ 1,13 Prozent auf 11,59 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Daimler Truck (-3,43 Prozent auf 31,55 EUR), Infineon (-2,28 Prozent auf 31,95 EUR), Continental (-2,23 Prozent auf 64,82 EUR), BASF (-2,10 Prozent auf 40,94 EUR) und Heidelberg Materials (-1,85 Prozent auf 72,32 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 835 190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 144,528 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent an der Spitze im Index.

