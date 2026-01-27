Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus

Letztendlich schloss der LUS-DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 24 885,00 Punkten ab.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 847,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 25 018,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 323,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.10.2025, den Wert von 24 316,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 27.01.2025, den Stand von 21 403,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 344,00 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,29 Prozent auf 1 850,00 EUR), Fresenius SE (+ 3,04 Prozent auf 49,53 EUR), Commerzbank (+ 2,21 Prozent auf 35,64 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,91 Prozent auf 379,40 EUR) und Zalando (+ 1,73 Prozent auf 24,06 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen GEA (-3,43 Prozent auf 60,45 EUR), Deutsche Börse (-2,77 Prozent auf 207,10 EUR), SAP SE (-2,69 Prozent auf 195,54 EUR), Porsche Automobil (-2,34 Prozent auf 36,27 EUR) und QIAGEN (-2,04 Prozent auf 45,49 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7 110 214 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225,350 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

