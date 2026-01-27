QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|LUS-DAX-Entwicklung
|
27.01.2026 17:58:53
Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus
Letztendlich schloss der LUS-DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 24 885,00 Punkten ab.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 847,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 25 018,00 Einheiten.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 323,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.10.2025, den Wert von 24 316,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 27.01.2025, den Stand von 21 403,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,30 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 344,00 Punkten registriert.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,29 Prozent auf 1 850,00 EUR), Fresenius SE (+ 3,04 Prozent auf 49,53 EUR), Commerzbank (+ 2,21 Prozent auf 35,64 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,91 Prozent auf 379,40 EUR) und Zalando (+ 1,73 Prozent auf 24,06 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen GEA (-3,43 Prozent auf 60,45 EUR), Deutsche Börse (-2,77 Prozent auf 207,10 EUR), SAP SE (-2,69 Prozent auf 195,54 EUR), Porsche Automobil (-2,34 Prozent auf 36,27 EUR) und QIAGEN (-2,04 Prozent auf 45,49 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7 110 214 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225,350 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
09:30
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.01.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.01.26