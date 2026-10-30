Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Performance im Blick 30.10.2026 17:58:42

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus

Der LUS-DAX gab heute nach.

Am Freitag verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 1,15 Prozent auf 25 768,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 763,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 040,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 116,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 25 692,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 128,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4,89 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 5,46 Prozent auf 50,58 EUR), Scout24 (+ 2,66 Prozent auf 85,00 EUR), Beiersdorf (+ 2,48 Prozent auf 82,80 EUR), Hannover Rück (+ 2,04 Prozent auf 290,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,91 Prozent auf 567,00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-6,87 Prozent auf 126,92 EUR), Infineon (-6,39 Prozent auf 50,56 EUR), Deutsche Bank (-3,45 Prozent auf 30,08 EUR), Siemens (-2,96 Prozent auf 265,65 EUR) und HOCHTIEF (-2,71 Prozent auf 373,80 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 258 068 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 235,847 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Analysen
26.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 50,22 5,13% Bayer
Beiersdorf AG 82,56 2,00% Beiersdorf AG
Deutsche Bank AG 30,22 -2,64% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,00 1,52% Deutsche Telekom AG
Hannover Rück 289,20 2,12% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 79,96 1,55% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 370,40 -2,83% HOCHTIEF AG
Infineon AG 50,81 -4,40% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 565,80 1,76% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
SAP SE 210,50 0,72% SAP SE
Scout24 84,30 2,37% Scout24
Siemens AG 263,65 -3,57% Siemens AG
Siemens Energy AG 126,38 -6,20% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,48 -0,49% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,13 0,81% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 770,00 -1,14%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:11 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
07:50 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen