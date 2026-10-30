Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|LUS-DAX-Performance im Blick
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30.10.2026 17:58:42
Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus
Am Freitag verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 1,15 Prozent auf 25 768,00 Punkte.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 763,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 040,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 116,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 25 692,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 128,00 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4,89 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 5,46 Prozent auf 50,58 EUR), Scout24 (+ 2,66 Prozent auf 85,00 EUR), Beiersdorf (+ 2,48 Prozent auf 82,80 EUR), Hannover Rück (+ 2,04 Prozent auf 290,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,91 Prozent auf 567,00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-6,87 Prozent auf 126,92 EUR), Infineon (-6,39 Prozent auf 50,56 EUR), Deutsche Bank (-3,45 Prozent auf 30,08 EUR), Siemens (-2,96 Prozent auf 265,65 EUR) und HOCHTIEF (-2,71 Prozent auf 373,80 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 258 068 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 235,847 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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