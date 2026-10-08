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Kursentwicklung 08.10.2026 09:28:45

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Start im Minus

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Start im Minus

Der LUS-DAX fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,84 Prozent schwächer bei 24 905,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 833,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 115,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Stand von 25 868,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 968,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 635,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,38 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,11 EUR), Deutsche Börse (+ 0,27 Prozent auf 293,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,23 Prozent auf 517,80 EUR), Scout24 (+ 0,22 Prozent auf 69,30 EUR) und Hannover Rück (+ 0,15 Prozent auf 262,40 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Infineon (-2,87 Prozent auf 59,20 EUR), HOCHTIEF (-2,45 Prozent auf 390,40 EUR), Siemens (-2,23 Prozent auf 265,15 EUR), QIAGEN (-1,96 Prozent auf 40,00 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,90 Prozent auf 36,71 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 376 499 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 217,682 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Deutsche Börse AG 294,70 0,61% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 27,01 0,22% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 37,04 -1,15% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 264,20 1,23% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 74,26 0,03% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 389,40 -2,94% HOCHTIEF AG
Infineon AG 58,01 -5,03% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,11 -1,76% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 521,20 1,09% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
QIAGEN N.V. 39,57 -1,21% QIAGEN N.V.
SAP SE 188,70 0,66% SAP SE
Scout24 71,55 3,62% Scout24
Siemens AG 266,05 -1,97% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 67,06 -3,82% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,32 -2,86% Vonovia SE

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