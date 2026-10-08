Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Kursentwicklung
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08.10.2026 09:28:45
Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Start im Minus
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,84 Prozent schwächer bei 24 905,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 833,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 115,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Stand von 25 868,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 968,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 635,00 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,38 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,11 EUR), Deutsche Börse (+ 0,27 Prozent auf 293,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,23 Prozent auf 517,80 EUR), Scout24 (+ 0,22 Prozent auf 69,30 EUR) und Hannover Rück (+ 0,15 Prozent auf 262,40 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Infineon (-2,87 Prozent auf 59,20 EUR), HOCHTIEF (-2,45 Prozent auf 390,40 EUR), Siemens (-2,23 Prozent auf 265,15 EUR), QIAGEN (-1,96 Prozent auf 40,00 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,90 Prozent auf 36,71 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 376 499 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 217,682 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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