Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX nachmittags in der Verlustzone

Am Nachmittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,46 Prozent tiefer bei 15 423,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 15 574,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 416,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.09.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 704,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 16 026,50 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 12 182,50 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 9,73 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,72 Prozent auf 268,60 EUR), Fresenius SE (+ 1,22 Prozent auf 25,82 EUR), Hannover Rück (+ 1,16 Prozent auf 209,90 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,93 Prozent auf 73,62 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,77 Prozent auf 381,70 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Sartorius vz (-1,84 Prozent auf 314,90 EUR), Continental (-1,62 Prozent auf 64,50 EUR), Zalando (-1,44 Prozent auf 21,84 EUR), Bayer (-1,13 Prozent auf 44,35 EUR) und Siemens (-1,11 Prozent auf 136,70 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 278 694 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 145,230 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

2023 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at