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Marktbericht 06.08.2026 15:58:25

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX nachmittags schwächer

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX nachmittags schwächer

Der LUS-DAX zeigt sich am vierten Tag der Woche wenig bewegt.

Um 15:55 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,11 Prozent leichter bei 26 185,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26 085,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 217,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 826,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 954,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 951,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 435,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 7,18 Prozent auf 29,39 EUR), Henkel vz (+ 4,29 Prozent auf 79,82 EUR), Zalando (+ 3,84 Prozent auf 25,40 EUR), Brenntag SE (+ 2,32 Prozent auf 64,52 EUR) und Fresenius SE (+ 1,84 Prozent auf 47,51 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Scout24 (-5,10 Prozent auf 72,50 EUR), Rheinmetall (-4,78 Prozent auf 1 143,20 EUR), Siemens (-4,62 Prozent auf 272,75 EUR), Infineon (-1,61 Prozent auf 59,11 EUR) und Vonovia SE (-1,51 Prozent auf 20,82 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 883 290 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 219,113 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,22 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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