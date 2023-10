Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus

LUS-DAX-Handel am Donnerstagnachmittag.

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,35 Prozent schwächer bei 14 754,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 14 794,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 651,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.09.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 213,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 16 131,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.10.2022, bei 13 146,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 4,97 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 3,09 Prozent auf 29,66 EUR), Rheinmetall (+ 2,51 Prozent auf 273,40 EUR), BASF (+ 1,75 Prozent auf 41,30 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,48 Prozent auf 20,52 EUR) und Symrise (+ 1,27 Prozent auf 95,32 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Siemens Energy (-30,54 Prozent auf 7,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,83 Prozent auf 57,80 EUR), Siemens (-4,68 Prozent auf 121,02 EUR), BMW (-2,97 Prozent auf 88,67 EUR) und Zalando (-2,94 Prozent auf 21,16 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 28 658 953 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 147,101 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

