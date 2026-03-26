WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

Index-Performance im Blick 26.03.2026 09:29:40

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX notiert zum Start im Minus

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX notiert zum Start im Minus

Das macht der LUS-DAX.

Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr 0,91 Prozent auf 22 705,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 22 681,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 22 779,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, notierte der LUS-DAX bei 25 324,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 24 323,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, stand der LUS-DAX bei 22 661,00 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 7,57 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Brenntag SE (+ 0,86 Prozent auf 56,10 EUR), Henkel vz (+ 0,50 Prozent auf 67,84 EUR), BASF (+ 0,36) Prozent auf 50,20 EUR), Beiersdorf (+ 0,21 Prozent auf 75,12 EUR) und Daimler Truck (+ 0,12 Prozent auf 41,45 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-2,97 Prozent auf 153,70 EUR), Porsche Automobil (-2,53 Prozent auf 31,25 EUR), Rheinmetall (-2,32 Prozent auf 1 452,00 EUR), Vonovia SE (-2,27 Prozent auf 21,10 EUR) und Infineon (-2,04 Prozent auf 38,85 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 349 223 Aktien gehandelt. Mit 171,514 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,01 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

24.03.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 SAP Overweight Barclays Capital
16.03.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 SAP Buy UBS AG
BASF 50,54 1,49% BASF
Beiersdorf AG 74,76 -0,37% Beiersdorf AG
Brenntag SE 56,46 1,91% Brenntag SE
Daimler Truck 41,11 -0,32% Daimler Truck
Henkel KGaA Vz. 67,62 0,36% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 38,69 -2,08% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 31,08 -3,00% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 425,50 -4,23% Rheinmetall AG
SAP SE 146,00 -0,29% SAP SE
Siemens Energy AG 150,40 -4,75% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 86,84 -1,41% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 21,04 -3,04% Vonovia SE

L&S DAX Indikation 22 636,00 -1,21%

