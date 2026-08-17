Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX-Kursentwicklung
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17.08.2026 12:27:23
Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab
Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,15 Prozent leichter bei 26 442,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 26 516,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 391,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 816,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 23 830,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 24 363,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 163,88 EUR), Rheinmetall (+ 1,60 Prozent auf 1 221,20 EUR), Deutsche Börse (+ 1,17 Prozent auf 276,10 EUR), Infineon (+ 1,05 Prozent auf 62,38 EUR) und RWE (+ 0,92 Prozent auf 59,44 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-2,80 Prozent auf 22,94 EUR), QIAGEN (-1,70 Prozent auf 36,66 EUR), Vonovia SE (-1,70 Prozent auf 20,23 EUR), Beiersdorf (-1,43 Prozent auf 77,20 EUR) und Henkel vz (-1,39 Prozent auf 75,26 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 1 103 689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 216,483 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 7,36 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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