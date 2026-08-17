Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Kursentwicklung 17.08.2026 12:27:23

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab

Der Handel in Frankfurt verläuft am ersten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,15 Prozent leichter bei 26 442,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 26 516,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 391,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 816,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 23 830,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 24 363,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 163,88 EUR), Rheinmetall (+ 1,60 Prozent auf 1 221,20 EUR), Deutsche Börse (+ 1,17 Prozent auf 276,10 EUR), Infineon (+ 1,05 Prozent auf 62,38 EUR) und RWE (+ 0,92 Prozent auf 59,44 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-2,80 Prozent auf 22,94 EUR), QIAGEN (-1,70 Prozent auf 36,66 EUR), Vonovia SE (-1,70 Prozent auf 20,23 EUR), Beiersdorf (-1,43 Prozent auf 77,20 EUR) und Henkel vz (-1,39 Prozent auf 75,26 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 1 103 689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 216,483 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 7,36 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
13.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
12.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 77,20 -1,20% Beiersdorf AG
Deutsche Börse AG 276,10 1,28% Deutsche Börse AG
Henkel KGaA Vz. 75,16 -1,67% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 62,32 0,69% Infineon AG
QIAGEN N.V. 36,65 -1,00% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 215,80 0,78% Rheinmetall AG
RWE AG St. 59,42 1,02% RWE AG St.
Siemens AG 284,15 0,16% Siemens AG
Siemens Energy AG 164,86 2,91% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 73,90 0,38% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 20,25 -1,84% Vonovia SE
Zalando 22,92 -3,13% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 26 446,00 -0,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel kaum verändert. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen