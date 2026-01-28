Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab

Mit dem LUS-DAX ging es heute abwärts.

Letztendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent tiefer bei 24 785,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 707,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 942,50 Einheiten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24 323,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 242,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, stand der LUS-DAX noch bei 21 482,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,894 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 344,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Daimler Truck (+ 3,33 Prozent auf 41,86 EUR), Infineon (+ 2,60 Prozent auf 43,42 EUR), Brenntag SE (+ 2,16) Prozent auf 50,72 EUR), Vonovia SE (+ 1,79 Prozent auf 24,45 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,06 Prozent auf 209,30 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Fresenius SE (-3,80 Prozent auf 47,65 EUR), Bayer (-3,31 Prozent auf 45,19 EUR), Airbus SE (-2,18 Prozent auf 195,02 EUR), MTU Aero Engines (-2,13 Prozent auf 371,30 EUR) und Deutsche Bank (-1,98 Prozent auf 32,87 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 11 411 270 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 228,800 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

