Der LUS-DAX verlor am fünften Tag der Woche an Boden.

Am Freitag fiel der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 1,83 Prozent auf 24 772,00 Punkte zurück.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 229,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 731,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25 432,00 Punkte. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Stand von 25 956,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 20.11.2025, einen Stand von 22 916,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,839 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27 000,00 Punkten. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,40 Prozent auf 37,60 EUR), Hannover Rück (+ 1,73 Prozent auf 293,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,15) Prozent auf 26,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,90 Prozent auf 580,00 EUR) und Vonovia SE (+ 0,54 Prozent auf 16,89 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Scout24 (-8,03 Prozent auf 80,75 EUR), Infineon (-7,91 Prozent auf 45,44 EUR), Siemens Energy (-6,61 Prozent auf 118,32 EUR), HOCHTIEF (-4,95 Prozent auf 338,00 EUR) und Siemens (-4,59 Prozent auf 254,65 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 923 160 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 218,935 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,91 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at