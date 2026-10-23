Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge

Um 15:55 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,08 Prozent tiefer bei 25 098,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 25 374,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 068,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 350,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 23.07.2026, einen Stand von 24 790,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Stand von 24 208,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2,17 Prozent. Bei 26 616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Beiersdorf (+ 2,95 Prozent auf 84,56 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,58 Prozent auf 149,15 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,25) Prozent auf 40,06 EUR), Zalando (+ 1,14 Prozent auf 26,53 EUR) und Fresenius SE (+ 1,06 Prozent auf 45,79 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen MTU Aero Engines (-5,05 Prozent auf 316,00 EUR), Deutsche Telekom (-3,44 Prozent auf 25,28 EUR), RWE (-3,03 Prozent auf 55,12 EUR), Siemens Energy (-2,73 Prozent auf 118,86 EUR) und Merck (-1,98 Prozent auf 143,45 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 756 049 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 235,565 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at