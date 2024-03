Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich am Mittag leichter

Heute legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,12 Prozent leichter bei 18 493,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 18 525,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 473,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.02.2024, stand der LUS-DAX noch bei 17 579,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 28.12.2023, mit 16 704,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, bei 15 137,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,45 Prozent nach oben. Bei 18 633,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Merck (+ 2,37 Prozent auf 164,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,88 Prozent auf 16,78 EUR), Rheinmetall (+ 1,68 Prozent auf 520,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,50 Prozent auf 236,60 EUR) und adidas (+ 1,07 Prozent auf 206,90 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,22 Prozent auf 40,00 EUR), SAP SE (-0,80 Prozent auf 180,58 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,66 Prozent auf 27,07 EUR), Brenntag SE (-0,33 Prozent auf 78,66 EUR) und BASF (-0,32 Prozent auf 53,08 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4 012 018 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 213,135 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,07 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

