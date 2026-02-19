RWE Aktie

Marktbericht 19.02.2026 12:26:57

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich leichter

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich leichter

Der LUS-DAX zeigt sich derzeit im Minus.

Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,45 Prozent leichter bei 25 106,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 225,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 028,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 954,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 315,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22 415,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,20 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Punkten registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 1,62 Prozent auf 1 721,50 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,39 Prozent auf 40,95 EUR), Vonovia SE (+ 1,23 Prozent auf 27,24 EUR), Scout24 (+ 1,16 Prozent auf 69,50 EUR) und Fresenius SE (+ 1,08 Prozent auf 52,38 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Airbus SE (-6,32 Prozent auf 187,88 EUR), BMW (-2,46 Prozent auf 89,54 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,31 Prozent auf 101,70 EUR), BASF (-2,28 Prozent auf 48,77 EUR) und RWE (-2,20 Prozent auf 51,58 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 338 289 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 193,150 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

Analysen zu RWE AG St.

07:10 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
13.02.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
10.02.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 RWE Kaufen DZ BANK
