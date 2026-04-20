Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer

Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,58 Prozent schwächer bei 24 379,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 24 289,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 530,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 20.03.2026, einen Stand von 22 212,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 20.01.2026, mit 24 584,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 21 211,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,761 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit RWE (+ 2,50 Prozent auf 57,30 EUR), Deutsche Börse (+ 1,19 Prozent auf 264,20 EUR), Commerzbank (+ 1,11 Prozent auf 36,46 EUR), Hannover Rück (+ 0,94 Prozent auf 278,20 EUR) und EON SE (+ 0,90 Prozent auf 18,97 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil SAP SE (-3,48 Prozent auf 150,80 EUR), MTU Aero Engines (-2,80 Prozent auf 336,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,59 Prozent auf 90,30 EUR), Deutsche Bank (-2,51 Prozent auf 28,19 EUR) und Siemens Energy (-2,30 Prozent auf 168,10 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 601 485 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 188,775 Mrd. Euro heraus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at