Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot

Letztendlich fiel der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,14 Prozent auf 25 396,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 363,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 750,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, stand der LUS-DAX bei 26 111,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Stand von 24 922,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 538,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,38 Prozent aufwärts. 26 616,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,39 Prozent auf 1 025,00 EUR), SAP SE (+ 2,27 Prozent auf 186,46 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,62 Prozent auf 363,70 EUR), Fresenius SE (+ 1,47 Prozent auf 46,24 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,86 Prozent auf 282,30 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Scout24 (-5,22 Prozent auf 70,80 EUR), Allianz (-3,97 Prozent auf 413,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,14 Prozent auf 42,11 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,08 Prozent auf 72,90 EUR) und Deutsche Bank (-3,00 Prozent auf 31,66 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 8 521 219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 211,057 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at