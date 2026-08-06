Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,14 Prozent tiefer bei 26 177,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 099,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 217,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 826,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 954,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 951,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,56 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 435,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 5,62 Prozent auf 28,96 EUR), Zalando (+ 3,84 Prozent auf 25,40 EUR), Henkel vz (+ 2,77 Prozent auf 78,66 EUR), Rheinmetall (+ 2,60 Prozent auf 1 231,80 EUR) und Fresenius SE (+ 2,14 Prozent auf 47,65 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Siemens (-5,72 Prozent auf 269,60 EUR), Scout24 (-4,32 Prozent auf 73,10 EUR), HOCHTIEF (-1,42 Prozent auf 443,40 EUR), Siemens Energy (-1,39 Prozent auf 148,76 EUR) und Vonovia SE (-0,80 Prozent auf 20,97 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 016 105 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 219,113 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at