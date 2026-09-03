Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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LUS-DAX-Entwicklung 03.09.2026 09:28:52

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start in der Verlustzone

Der LUS-DAX verliert am Donnerstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Donnerstag fällt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 25 828,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25 900,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 797,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Wert von 26 095,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 03.06.2026, mit 24 685,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23 601,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,14 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 28,76 EUR), SAP SE (+ 0,82 Prozent auf 182,92 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,73) Prozent auf 527,00 EUR), BASF (+ 0,64 Prozent auf 53,72 EUR) und Hannover Rück (+ 0,61 Prozent auf 261,80 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Daimler Truck (-1,53 Prozent auf 44,41 EUR), MTU Aero Engines (-0,96 Prozent auf 339,50 EUR), GEA (-0,93 Prozent auf 63,90 EUR), Airbus SE (-0,86 Prozent auf 195,24 EUR) und Scout24 (-0,85 Prozent auf 75,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 615 670 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 212,673 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,20 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 196,54 -0,10% Airbus SE
BASF 53,38 0,47% BASF
Daimler Truck 45,50 0,95% Daimler Truck
Deutsche Telekom AG 28,91 -0,82% Deutsche Telekom AG
GEA 63,80 -0,93% GEA
Hannover Rück 262,80 1,23% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 75,32 0,16% Henkel KGaA Vz.
MTU Aero Engines AG 343,80 0,85% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 528,60 1,15% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
SAP SE 185,82 2,65% SAP SE
Scout24 77,60 1,97% Scout24
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,90 4,03% Volkswagen (VW) AG Vz.

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