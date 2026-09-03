Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|LUS-DAX-Entwicklung
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03.09.2026 09:28:52
Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start in der Verlustzone
Am Donnerstag fällt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 25 828,00 Punkte.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25 900,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 797,00 Punkten.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Wert von 26 095,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 03.06.2026, mit 24 685,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23 601,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,14 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 28,76 EUR), SAP SE (+ 0,82 Prozent auf 182,92 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,73) Prozent auf 527,00 EUR), BASF (+ 0,64 Prozent auf 53,72 EUR) und Hannover Rück (+ 0,61 Prozent auf 261,80 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Daimler Truck (-1,53 Prozent auf 44,41 EUR), MTU Aero Engines (-0,96 Prozent auf 339,50 EUR), GEA (-0,93 Prozent auf 63,90 EUR), Airbus SE (-0,86 Prozent auf 195,24 EUR) und Scout24 (-0,85 Prozent auf 75,50 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 615 670 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 212,673 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,20 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,54
|-0,10%
|BASF
|53,38
|0,47%
|Daimler Truck
|45,50
|0,95%
|Deutsche Telekom AG
|28,91
|-0,82%
|GEA
|63,80
|-0,93%
|Hannover Rück
|262,80
|1,23%
|Henkel KGaA Vz.
|75,32
|0,16%
|MTU Aero Engines AG
|343,80
|0,85%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|528,60
|1,15%
|SAP SE
|185,82
|2,65%
|Scout24
|77,60
|1,97%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,90
|4,03%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|26 024,00
|0,74%
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