Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Dienstagmittag schwächer

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,35 Prozent schwächer bei 32 133,31 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 354,890 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,25 Prozent auf 32 167,59 Punkte an der Kurstafel, nach 32 574,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 950,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32 221,30 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Wert von 32 108,27 Punkten auf. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 23.03.2026, bei 28 229,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29 283,92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,72 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell DWS Group GmbH (+ 6,18 Prozent auf 65,25 EUR), JENOPTIK (+ 1,43 Prozent auf 48,14 EUR), RENK (+ 0,95 Prozent auf 45,67 EUR), Nemetschek SE (+ 0,93 Prozent auf 54,00 EUR) und Sartorius vz (+ 0,70 Prozent auf 214,60 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-11,47 Prozent auf 96,05 EUR), Siltronic (-6,59 Prozent auf 89,95 EUR), Nordex (-5,73 Prozent auf 46,04 EUR), AIXTRON SE (-5,66 Prozent auf 57,00 EUR) und Salzgitter (-3,88 Prozent auf 49,84 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 169 390 Aktien gehandelt. Mit 42,202 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 8,27 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at