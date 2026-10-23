Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone

So bewegt sich der MDAX am Freitag.

Am Freitag notiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,79 Prozent schwächer bei 29 848,79 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 343,135 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,015 Prozent höher bei 30 090,35 Punkten, nach 30 085,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 824,83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 144,89 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2,26 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der MDAX mit 31 215,77 Punkten gehandelt. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 31 673,72 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 23.10.2025, mit 30 010,29 Punkten bewertet.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,65 Prozent ein. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit K+S (+ 2,73 Prozent auf 12,80 EUR), Evonik (+ 2,32 Prozent auf 21,18 EUR), TAG Immobilien (+ 1,60 Prozent auf 11,42 EUR), Sartorius vz (+ 1,17 Prozent auf 276,70 EUR) und Bilfinger SE (+ 0,64 Prozent auf 55,10 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen WACKER CHEMIE (-4,12 Prozent auf 79,20 EUR), Siltronic (-3,66 Prozent auf 56,60 EUR), flatexDEGIRO (-3,29 Prozent auf 22,34 EUR), RENK (-2,90 Prozent auf 36,00 EUR) und JENOPTIK (-2,77 Prozent auf 37,24 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 713 476 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,048 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 4,29 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index weist die Aroundtown SA-Aktie mit 9,41 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at