Letztendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 1,24 Prozent leichter bei 30 148,54 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 343,895 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,554 Prozent auf 30 359,02 Punkte an der Kurstafel, nach 30 528,26 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 391,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 30 060,86 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der MDAX 30 656,65 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32 356,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29 086,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,68 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Evonik (+ 4,15 Prozent auf 22,08 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0,59 Prozent auf 44,36 EUR), JENOPTIK (+ 0,50 Prozent auf 35,94 EUR), RENK (+ 0,43 Prozent auf 32,83 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,29 Prozent auf 31,32 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen IONOS (-5,60 Prozent auf 35,06 EUR), Nemetschek SE (-5,06 Prozent auf 60,95 EUR), AUTO1 (-4,72 Prozent auf 13,92 EUR), AUMOVIO (-3,86 Prozent auf 29,90 EUR) und Elmos Semiconductor (-3,74 Prozent auf 108,20 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 813 000 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 39,114 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,50 zu Buche schlagen. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,17 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at