LEG Immobilien Aktie

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WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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Kursentwicklung 31.08.2026 09:28:51

Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone

Der MDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Um 09:11 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent tiefer bei 32 879,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 365,753 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,365 Prozent auf 32 909,22 Punkte an der Kurstafel, nach 33 029,91 Punkten am Vortag.

Bei 32 864,68 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 32 909,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Der MDAX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Wert von 31 980,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der MDAX bei 33 352,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Wert von 30 286,90 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,13 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 3,80 Prozent auf 15,04 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,50 Prozent auf 94,50 EUR), Evonik (+ 1,44 Prozent auf 19,06 EUR), Schaeffler (+ 0,93 Prozent auf 7,60 EUR) und AUMOVIO (+ 0,83 Prozent auf 36,40 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-2,43 Prozent auf 1,93 EUR), TAG Immobilien (-1,83 Prozent auf 12,88 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,79 Prozent auf 88,00 EUR), Nordex (-1,77 Prozent auf 37,82 EUR) und LEG Immobilien (-1,39 Prozent auf 49,50 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 240 253 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,031 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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14.08.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 1,91 -3,14% Aroundtown SA
AUMOVIO 36,90 2,64% AUMOVIO
Evonik AG 19,01 1,49% Evonik AG
freenet AG 24,40 -0,41% freenet AG
LANXESS AG 15,05 3,22% LANXESS AG
LEG Immobilien 49,06 -1,98% LEG Immobilien
Lufthansa AG 7,91 -1,35% Lufthansa AG
Nordex AG 37,88 -1,71% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 28,56 -0,28% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,92 0,66% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Schaeffler AG 7,51 0,27% Schaeffler AG
TAG Immobilien AG 12,68 -3,06% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 14,49 -1,09% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 88,10 -2,22% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
WACKER CHEMIE AG 94,90 2,43% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 881,70 -0,45%

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