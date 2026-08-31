LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Kursentwicklung
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31.08.2026 09:28:51
Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone
Um 09:11 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent tiefer bei 32 879,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 365,753 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,365 Prozent auf 32 909,22 Punkte an der Kurstafel, nach 33 029,91 Punkten am Vortag.
Bei 32 864,68 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 32 909,22 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Der MDAX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Wert von 31 980,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der MDAX bei 33 352,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Wert von 30 286,90 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,13 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 3,80 Prozent auf 15,04 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,50 Prozent auf 94,50 EUR), Evonik (+ 1,44 Prozent auf 19,06 EUR), Schaeffler (+ 0,93 Prozent auf 7,60 EUR) und AUMOVIO (+ 0,83 Prozent auf 36,40 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-2,43 Prozent auf 1,93 EUR), TAG Immobilien (-1,83 Prozent auf 12,88 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,79 Prozent auf 88,00 EUR), Nordex (-1,77 Prozent auf 37,82 EUR) und LEG Immobilien (-1,39 Prozent auf 49,50 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 240 253 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,031 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel
In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,35 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu thyssenkrupp AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,91
|-3,14%
|AUMOVIO
|36,90
|2,64%
|Evonik AG
|19,01
|1,49%
|freenet AG
|24,40
|-0,41%
|LANXESS AG
|15,05
|3,22%
|LEG Immobilien
|49,06
|-1,98%
|Lufthansa AG
|7,91
|-1,35%
|Nordex AG
|37,88
|-1,71%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,56
|-0,28%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,92
|0,66%
|Schaeffler AG
|7,51
|0,27%
|TAG Immobilien AG
|12,68
|-3,06%
|thyssenkrupp AG
|14,49
|-1,09%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|88,10
|-2,22%
|WACKER CHEMIE AG
|94,90
|2,43%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 881,70
|-0,45%
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