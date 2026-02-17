Ströer Aktie

Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 17.02.2026 12:27:35

Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt mittags zurück

Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt mittags zurück

Anleger in Frankfurt treten am Dienstag den Rückzug an.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,01 Prozent tiefer bei 31 048,37 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 369,971 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,339 Prozent schwächer bei 31 258,08 Punkten in den Dienstagshandel, nach 31 364,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31 313,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 043,31 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Stand von 31 899,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 086,93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, lag der MDAX bei 28 154,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,222 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 30 597,95 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Aroundtown SA (+ 10,63 Prozent auf 3,10 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 4,04 Prozent auf 23,15 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,94 Prozent auf 26,60 EUR), TAG Immobilien (+ 2,45 Prozent auf 16,34 EUR) und LEG Immobilien (+ 2,39 Prozent auf 68,45 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil AUMOVIO (-7,63 Prozent auf 39,70 EUR), HENSOLDT (-4,62 Prozent auf 77,45 EUR), TeamViewer (-4,16 Prozent auf 4,74 EUR), thyssenkrupp (-3,67 Prozent auf 10,51 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,44 Prozent auf 95,40 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 5 348 669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 37,360 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Ströer SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu HENSOLDT

mehr Nachrichten

Analysen zu HENSOLDT

mehr Analysen
16.02.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
30.01.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 HENSOLDT Equal-weight Morgan Stanley
12.01.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 3,03 8,23% Aroundtown SA
AUMOVIO 39,60 -7,78% AUMOVIO
Carl Zeiss Meditec AG 26,80 3,32% Carl Zeiss Meditec AG
Deutsche Wohnen SE 23,30 4,48% Deutsche Wohnen SE
HENSOLDT 77,45 -4,21% HENSOLDT
LEG Immobilien 68,65 2,92% LEG Immobilien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,76 0,26% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Ströer SE & Co. KGaA 33,90 -1,17% Ströer SE & Co. KGaA
TAG Immobilien AG 16,38 2,95% TAG Immobilien AG
TeamViewer 4,77 -3,44% TeamViewer
thyssenkrupp AG 10,56 -3,48% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 96,00 -1,34% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 129,99 -0,75%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas schwächer -- DAX kaum verändert -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt notiert etwas tiefer. Der deutsche Leitindex zeigt sich kaum bewegt. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen