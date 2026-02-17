Ströer Aktie
Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt mittags zurück
Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,01 Prozent tiefer bei 31 048,37 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 369,971 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,339 Prozent schwächer bei 31 258,08 Punkten in den Dienstagshandel, nach 31 364,56 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31 313,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 043,31 Punkten verzeichnete.
MDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, einen Stand von 31 899,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 086,93 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.02.2025, lag der MDAX bei 28 154,74 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,222 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 30 597,95 Zähler.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Aroundtown SA (+ 10,63 Prozent auf 3,10 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 4,04 Prozent auf 23,15 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,94 Prozent auf 26,60 EUR), TAG Immobilien (+ 2,45 Prozent auf 16,34 EUR) und LEG Immobilien (+ 2,39 Prozent auf 68,45 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil AUMOVIO (-7,63 Prozent auf 39,70 EUR), HENSOLDT (-4,62 Prozent auf 77,45 EUR), TeamViewer (-4,16 Prozent auf 4,74 EUR), thyssenkrupp (-3,67 Prozent auf 10,51 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,44 Prozent auf 95,40 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 5 348 669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 37,360 Mrd. Euro heraus.
MDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Ströer SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
