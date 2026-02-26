Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt nachmittags

Der MDAX gibt am Donnerstag nach.

Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr 0,27 Prozent auf 31 348,22 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 375,336 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,171 Prozent leichter bei 31 378,00 Punkten, nach 31 431,62 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31 438,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 133,57 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 826,25 Punkten auf. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 26.11.2025, bei 29 220,00 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, bei 28 621,29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,19 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. 30 597,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 7,34 Prozent auf 24,27 EUR), AUTO1 (+ 7,06 Prozent auf 16,99 EUR), AIXTRON SE (+ 5,61 Prozent auf 25,61 EUR), Delivery Hero (+ 4,69 Prozent auf 20,42 EUR) und LANXESS (+ 3,85 Prozent auf 19,95 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen freenet (-12,17 Prozent auf 26,84 EUR), KION GROUP (-10,44 Prozent auf 56,60 EUR), Jungheinrich (-6,55 Prozent auf 33,10 EUR), HENSOLDT (-6,24 Prozent auf 75,10 EUR) und United Internet (-3,08 Prozent auf 24,58 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Aktuell weist die freenet-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 162 459 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 37,005 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

