Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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MDAX aktuell 17.08.2026 09:29:30

Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Handelsstart

Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Handelsstart

Der MDAX notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Am Montag verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,13 Prozent auf 32 420,63 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 357,412 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,121 Prozent stärker bei 32 503,59 Punkten, nach 32 464,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 420,63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 540,37 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, stand der MDAX bei 31 864,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 31 365,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 951,69 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,65 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 6,14 Prozent auf 53,60 EUR), Siltronic (+ 3,53 Prozent auf 90,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,81 Prozent auf 85,85 EUR), AIXTRON SE (+ 2,35 Prozent auf 42,24 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,85 Prozent auf 154,40 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,88 Prozent auf 101,00 EUR), CTS Eventim (-2,21 Prozent auf 57,50 EUR), HENSOLDT (-1,92 Prozent auf 94,24 EUR), Sartorius vz (-1,60 Prozent auf 233,70 EUR) und flatexDEGIRO (-1,53 Prozent auf 34,72 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 174 507 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,601 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,59 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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03.08.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 42,25 2,37% AIXTRON SE
CTS Eventim 57,80 -1,78% CTS Eventim
Elmos Semiconductor 153,40 1,72% Elmos Semiconductor
flatexDEGIRO AG 35,86 1,88% flatexDEGIRO AG
freenet AG 23,68 -0,34% freenet AG
HENSOLDT 95,04 -0,48% HENSOLDT
Porsche Automobil Holding SE 27,62 0,11% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,79 1,43% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 52,05 3,79% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 233,30 -1,48% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 89,35 2,58% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 86,20 3,67% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 13,84 0,25% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 102,60 -2,29% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 7,16 -0,61% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 470,51 0,02%

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