Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Start des Montagshandels zurück

Der MDAX gibt am Montagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Montag bewegt sich der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,20 Prozent schwächer bei 31 599,74 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 352,088 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,380 Prozent auf 31 543,31 Punkte an der Kurstafel, nach 31 663,79 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 504,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 619,46 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, betrug der MDAX-Kurs 32 464,39 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 32 083,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, betrug der MDAX-Kurs 30 175,16 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,00 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 4,37 Prozent auf 60,95 EUR), RENK (+ 2,70 Prozent auf 42,87 EUR), HENSOLDT (+ 2,11 Prozent auf 78,26 EUR), Porsche vz (+ 1,90 Prozent auf 45,69 EUR) und Bechtle (+ 1,63 Prozent auf 36,14 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,23 Prozent auf 66,95 EUR), AIXTRON SE (-6,18 Prozent auf 35,22 EUR), Siltronic (-5,63 Prozent auf 70,40 EUR), JENOPTIK (-4,31 Prozent auf 39,50 EUR) und Elmos Semiconductor (-3,65 Prozent auf 137,40 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 182 209 Aktien gehandelt. Mit 40,002 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 8,12 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at