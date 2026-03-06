HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

MDAX-Performance im Fokus 06.03.2026 12:27:05

Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zurück

Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zurück

Wenig verändert zeigt sich der MDAX aktuell.

Um 12:09 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent leichter bei 29 684,87 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 360,460 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,439 Prozent stärker bei 29 819,15 Punkten, nach 29 688,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30 079,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29 683,13 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 3,68 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 662,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, lag der MDAX bei 29 696,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wies der MDAX 30 289,61 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 4,18 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 32 383,56 Punkten. 29 490,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell RENK (+ 6,92 Prozent auf 55,60 EUR), Aroundtown SA (+ 4,47 Prozent auf 2,71 EUR), TeamViewer (+ 3,61 Prozent auf 4,76 EUR), IONOS (+ 3,56 Prozent auf 23,30 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,00 Prozent auf 92,85 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil LANXESS (-15,53 Prozent auf 13,82 EUR), WACKER CHEMIE (-4,11 Prozent auf 68,80 EUR), HOCHTIEF (-2,21 Prozent auf 379,80 EUR), Knorr-Bremse (-1,90 Prozent auf 103,10 EUR) und Nordex (-1,76 Prozent auf 41,34 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 897 062 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 35,074 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

Analysen zu HOCHTIEF AG

20.02.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
20.02.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
19.02.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
16.02.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,71 4,48% Aroundtown SA
freenet AG 27,46 -1,08% freenet AG
HOCHTIEF AG 375,00 -2,70% HOCHTIEF AG
IONOS 23,60 5,36% IONOS
Knorr-Bremse 104,50 -0,38% Knorr-Bremse
LANXESS AG 13,43 -13,97% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,16 -0,71% Lufthansa AG
Nordex AG 40,74 -3,46% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 37,90 -2,50% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 42,26 -4,95% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RENK 55,51 3,41% RENK
TeamViewer 4,75 3,99% TeamViewer
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 92,95 0,76% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
WACKER CHEMIE AG 66,40 -7,91% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 29 482,78 -0,69%

