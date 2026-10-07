Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 07.10.2026 15:58:43

Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt am Mittwochnachmittag nach

Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt am Mittwochnachmittag nach

MDAX-Handel aktuell.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,28 Prozent tiefer bei 30 153,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 338,079 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,619 Prozent tiefer bei 30 354,11 Punkten in den Handel, nach 30 543,27 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 596,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 144,23 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,979 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 32 405,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der MDAX bei 32 627,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 836,16 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,67 Prozent ein. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell PUMA SE (+ 4,02 Prozent auf 23,05 EUR), AUMOVIO (+ 3,82 Prozent auf 38,05 EUR), Porsche Automobil (+ 3,18 Prozent auf 25,29 EUR), AUTO1 (+ 2,00 Prozent auf 16,32 EUR) und freenet (+ 1,51 Prozent auf 22,80 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,17 Prozent auf 66,35 EUR), JENOPTIK (-7,51 Prozent auf 40,66 EUR), Salzgitter (-4,84 Prozent auf 46,00 EUR), RENK (-4,68 Prozent auf 34,49 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,21 Prozent auf 154,60 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 629 029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,925 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu AUMOVIO

mehr Nachrichten

Analysen zu AUTO1

mehr Analysen
07.10.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 AUTO1 Buy UBS AG
02.10.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 35,40 -5,47% AUMOVIO
AUTO1 16,00 -0,93% AUTO1
Elmos Semiconductor 150,40 -3,09% Elmos Semiconductor
freenet AG 22,68 -0,87% freenet AG
JENOPTIK AG 40,58 -1,46% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 7,24 -3,21% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 25,18 -0,55% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,93 0,05% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 22,48 -2,09% PUMA SE
RENK 34,22 0,46% RENK
Salzgitter 43,88 -3,86% Salzgitter
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 65,35 -1,58% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 13,02 -3,02% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 29 810,38 -1,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen gehen schwächer aus dem Handel
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen