Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Index im Blick
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07.10.2026 15:58:43
Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt am Mittwochnachmittag nach
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,28 Prozent tiefer bei 30 153,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 338,079 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,619 Prozent tiefer bei 30 354,11 Punkten in den Handel, nach 30 543,27 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 30 596,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30 144,23 Einheiten.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,979 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 32 405,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der MDAX bei 32 627,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 836,16 Punkten.
Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,67 Prozent ein. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.
MDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell PUMA SE (+ 4,02 Prozent auf 23,05 EUR), AUMOVIO (+ 3,82 Prozent auf 38,05 EUR), Porsche Automobil (+ 3,18 Prozent auf 25,29 EUR), AUTO1 (+ 2,00 Prozent auf 16,32 EUR) und freenet (+ 1,51 Prozent auf 22,80 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,17 Prozent auf 66,35 EUR), JENOPTIK (-7,51 Prozent auf 40,66 EUR), Salzgitter (-4,84 Prozent auf 46,00 EUR), RENK (-4,68 Prozent auf 34,49 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,21 Prozent auf 154,60 EUR).
Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 629 029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,925 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder
Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu AUMOVIO
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09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
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07.10.26
|XETRA-Handel MDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
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07.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
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07.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
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07.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
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06.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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|MDAX aktuell: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
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|Gewinne in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu AUTO1
|07.10.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|02.10.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|02.10.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|02.10.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|35,40
|-5,47%
|AUTO1
|16,00
|-0,93%
|Elmos Semiconductor
|150,40
|-3,09%
|freenet AG
|22,68
|-0,87%
|JENOPTIK AG
|40,58
|-1,46%
|Lufthansa AG
|7,24
|-3,21%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,18
|-0,55%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,93
|0,05%
|PUMA SE
|22,48
|-2,09%
|RENK
|34,22
|0,46%
|Salzgitter
|43,88
|-3,86%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|65,35
|-1,58%
|thyssenkrupp AG
|13,02
|-3,02%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29 810,38
|-1,00%