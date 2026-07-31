Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Ende des Freitagshandels nach

Zum Handelsschluss tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent schwächer bei 32 027,61 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 356,144 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,132 Prozent auf 32 259,28 Punkte an der Kurstafel, nach 32 216,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32 540,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 31 926,85 Punkten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 0,634 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der MDAX mit 31 809,10 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 589,95 Punkten. Der MDAX wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Stand von 31 004,40 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 5,28 Prozent auf 36,27 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,97 Prozent auf 88,50 EUR), Siltronic (+ 2,91 Prozent auf 76,10 EUR), DEUTZ (+ 2,78 Prozent auf 9,79 EUR) und JENOPTIK (+ 2,31 Prozent auf 37,28 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Schaeffler (-12,36 Prozent auf 7,09 EUR), HENSOLDT (-5,03 Prozent auf 79,76 EUR), CTS Eventim (-4,57 Prozent auf 58,50 EUR), Porsche vz (-3,55 Prozent auf 42,44 EUR) und KRONES (-3,30 Prozent auf 111,40 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 913 541 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,751 Mrd. Euro den größten Anteil.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at