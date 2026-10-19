Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|MDAX-Performance im Blick
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19.10.2026 09:28:34
Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Start nach
Um 09:12 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent auf 30 476,49 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 341,800 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,381 Prozent tiefer bei 30 539,75 Punkten in den Handel, nach 30 656,65 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des MDAX betrug 30 460,26 Punkte, das Tageshoch hingegen 30 587,44 Zähler.
MDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 083,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der MDAX mit 31 864,73 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 29 512,77 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 1,62 Prozent zu Buche. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 1,56 Prozent auf 74,70 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,24 Prozent auf 89,60 EUR), Siltronic (+ 0,99 Prozent auf 66,55 EUR), AUMOVIO (+ 0,57 Prozent auf 35,20 EUR) und Salzgitter (+ 0,41 Prozent auf 48,44 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AUTO1 (-2,54 Prozent auf 18,00 EUR), Aroundtown SA (-2,26 Prozent auf 1,39 EUR), Bilfinger SE (-2,22 Prozent auf 54,95 EUR), RENK (-2,19 Prozent auf 37,49 EUR) und TUI (-1,90 Prozent auf 6,63 EUR).
Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 188 284 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,656 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die Aroundtown SA-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,06 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
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19.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
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19.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
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19.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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16.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
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16.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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16.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,36
|-2,86%
|AUMOVIO
|35,50
|2,01%
|AUTO1
|17,90
|-1,70%
|Bilfinger SE
|55,55
|0,00%
|Lufthansa AG
|7,07
|-0,90%
|Nemetschek SE
|76,40
|5,16%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,99
|0,93%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,52
|-0,65%
|RENK
|38,04
|0,01%
|Salzgitter
|47,62
|-0,21%
|Siltronic AG
|66,20
|1,92%
|thyssenkrupp AG
|13,89
|-2,05%
|TUI AG
|6,71
|-0,06%
|WACKER CHEMIE AG
|87,50
|-0,34%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 513,26
|-0,47%
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