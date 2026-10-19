Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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MDAX-Performance im Blick 19.10.2026 09:28:34

Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Start nach

Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Start nach

Der MDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Montag wieder ab.

Um 09:12 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent auf 30 476,49 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 341,800 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,381 Prozent tiefer bei 30 539,75 Punkten in den Handel, nach 30 656,65 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30 460,26 Punkte, das Tageshoch hingegen 30 587,44 Zähler.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 083,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der MDAX mit 31 864,73 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 29 512,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 1,62 Prozent zu Buche. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 1,56 Prozent auf 74,70 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,24 Prozent auf 89,60 EUR), Siltronic (+ 0,99 Prozent auf 66,55 EUR), AUMOVIO (+ 0,57 Prozent auf 35,20 EUR) und Salzgitter (+ 0,41 Prozent auf 48,44 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AUTO1 (-2,54 Prozent auf 18,00 EUR), Aroundtown SA (-2,26 Prozent auf 1,39 EUR), Bilfinger SE (-2,22 Prozent auf 54,95 EUR), RENK (-2,19 Prozent auf 37,49 EUR) und TUI (-1,90 Prozent auf 6,63 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 188 284 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,656 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die Aroundtown SA-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,06 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 1,36 -2,86% Aroundtown SA
AUMOVIO 35,50 2,01% AUMOVIO
AUTO1 17,90 -1,70% AUTO1
Bilfinger SE 55,55 0,00% Bilfinger SE
Lufthansa AG 7,07 -0,90% Lufthansa AG
Nemetschek SE 76,40 5,16% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 24,99 0,93% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,52 -0,65% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 38,04 0,01% RENK
Salzgitter 47,62 -0,21% Salzgitter
Siltronic AG 66,20 1,92% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 13,89 -2,05% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,71 -0,06% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 87,50 -0,34% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 513,26 -0,47%

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