Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der MDAX zeigt sich am Freitag im Minus.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,15 Prozent auf 30 443,10 Punkte zurück. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 342,208 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,177 Prozent leichter bei 30 744,04 Punkten, nach 30 798,65 Punkten am Vortag.

Bei 30 766,28 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 395,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 1,69 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 30 842,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32 216,66 Punkten gehandelt. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 30.10.2025, den Wert von 29 884,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,73 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 5,71 Prozent auf 26,65 EUR), CTS Eventim (+ 2,05 Prozent auf 64,85 EUR), Nemetschek SE (+ 2,04 Prozent auf 74,90 EUR), AUTO1 (+ 1,64 Prozent auf 18,64 EUR) und Talanx (+ 1,10 Prozent auf 128,40 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Siltronic (-7,46 Prozent auf 58,30 EUR), DEUTZ (-6,89 Prozent auf 9,46 EUR), Bechtle (-6,23 Prozent auf 33,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,91 Prozent auf 51,75 EUR) und Elmos Semiconductor (-5,69 Prozent auf 122,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das Handelsvolumen der PUMA SE-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 159 805 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 41,082 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent bei der Aroundtown SA-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at